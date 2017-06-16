Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой ошарашила социальную сеть

1 апреля Анфиса Чехова опубликовала в социальной сети публикацию с намеком на скорую свадьбу. Ошарашенные пользователи социальной сети гадают, не является ли пост первоапрельской шуткой.

Телеведущая неожиданно разместила на своей странице кричащую фотографию. На ней запечатлены переплетённые руки мужчины и женщины. Причем на пальце последней красуется кольцо с крупным бриллиантом. В описании Анфиса Чехова призвала аудиторию слать поздравления. В конце она добавила знаменитую цитату Бритни Спирс: “Oops!... I did it again”.

Поклонники знаменитости начали поздравлять своего кумира, не скрывая удивления. Ведь только в 2017-м Анфиса Чехова расторгла предыдущий брак. Некоторые комментаторы скептически списали снимок на очередной розыгрыш ко Дню смеха.