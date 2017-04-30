Ким Кардашьян растрогала Instagram умилительным фото своих детей

Трижды мама Ким Кардашьян растрогала социальную сеть умилительным снимком двух своих детей. Всего за полдня публикация собрала более 3,4 миллионов лайков.

В начале года знаменитость родила от рэп-исполнителя Канье Уэста дочь Чикаго. В конце января девочка уже приобрела первую популярность благодаря совместной фотографии с мамой. Теперь же малышка стала причиной ещё одного фурора вокруг звездного семейства.

Ким Кардашьян сняла на камеру, как её сын Сэйнт чувственно целует в носик свою самую младшую сестренку. Она указала в описании, что мальчик очень любит Чикаго. Подписчики моментально отреагировали на акт единения брата и сестры огромным количеством положительных отметок. В комментариях пользователи поразились силе любви, которая буквально лучится из фотографии.