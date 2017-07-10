Лера Кудрявцева неудачным вокалом поздравила Сергея Лазарева с юбилеем

Популярная телеведущая и бывшая возлюбленная Сергея Лазарева Лера Кудрявцева поздравила своего друга с 35-летним юбилеем. В Instagram ведущая спела поздравительную песню, однако поклонники раскритиковали голос телеблондинки.

Лера Кудрявцева в личном микроблоге разместила видео, где мило поздравила Сергея Лазарева с днем рождения: «Серень, С днём Рождения мой дружочек, ты конечно уникальный, талантливый, профессионал, человек с потрясающим чувством юмора , с добрым сердцем и невероятным перфекционизмом. Сереня, оставайся таким всегда!! С днём Рождения мой ДРУГ. Крепко Обнимаю!!! Ураааа!».

На видео ведущая и коллеги Лазарева по сцене исполнили поздравительную песню. Поклонники присоединились к теплым пожеланиям, однако посоветовали Кудрявцевой больше никогда не петь, так как посчитали, что у знаменитой блондинки полностью отсутствует голос.