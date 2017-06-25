"Не говори мне "Хватит": Сын Плющенко и Рудковской распевает похабные песни на тренировке

Пользователям стало известно о том, под какую песню занимается сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Как оказалось, Александр занимается под песню рэпера GAZIROVKA - Black о сексуальных утехах.

Пользователей Сети шокировало видео о музыкальных предпочтениях малолетнего сына Плющенко и Рудковской. Так, на кадрах с тренировки мальчик занимается и распевает песню одного из российских рэперов о том, как мужчина предается сексуальным утехам с девушкой. Саша с радостью подпевает рэперу, он полностью знает слова, а тренер, поощряя ребенка, включает песню Black на полную громкость.

Многие оказались в шоке от музыкальных предпочтений ребенка, отметив, что раньше детей учили слушать добрые песни из мультиков о дружбе, нынешнее же поколение поет о сексе. Другие отметили, что это вовсе не здорово, когда ребенок слушает подобные песни.

Все же нашлись и те, кого повеселил данный ролик. Они отметили, что сами обожают творчество рэпера GAZIROVKA и ничего зазорного в том, что ребенок поет столь похабную песню они не видят.

Сами же звездные родители пока никак не отреагировали на нападки фанатов и не прокомментировали вкусовые пристрастия сына.