Мама Тимати поразила своими навыками в хип-хопе

Симона Юнусова не только словами поддерживала своего сына, но и делом. Теперь она так же поддерживает и свою внучку, которая решила податься в хип-хоп.





Оказалось, в семье Юнусовых не один Тимати – звезда хип-хопа. Его мама рассказала, как зарождалась будущая знаменитость. Однажды её старший сын – Тимур заявил ей, что хочет попробовать заниматься хип-хопом. Не имевшая представления, о чём говорит ребёнок, мама повела его в танцевальную студию с мыслями, что он быстро перегорит идей.





Но сама не смогла удержаться и пустилась в пляс, «заболев» танцем. «Спасибо, что они никогда меня не стеснялись», - пишет Симона своим маленьким друзьям. Свои умения она продемонстрировала в видео, которое разместила в сосцети. Оказалось, что через 25 лет и её внучка решила, что хочет попробовать себя в хип-хопе, и бабушка вновь отвела её в танцевальный зал. Там она вновь станцевала под «семейную» музыку.