Иван Ургант 1 апреля решил стать ведущим ТНТ

Известный шоумен Иван Ургант поделился с поклонниками информацией о том, что теперь будет вести утреннюю передачу на ТНТ. Поклонники назвали идею шоу «Ванька, встанька-ка» хорошей первоапрельской шуткой.

На своей странице в социальной сети Instagram Ургант поспешил поделиться информацией о том, что его телепередача меняет формат. «Вечерний Ургант» станет утренней передачей и сменит телеканал. Стоит отметить, что выпуски телепередачи должны были бы выходить в 5 часов утра.

Многие из поклонников Ивана рассказали, что даже на какое-то мимолетное мгновение поверили в столь резкие изменения, но быстро вспомнили, что на календаре 1 апреля и всё это шутка. В отношении подобного юмора подписчики Урганта не смогли выразить единого мнения, части из них розыгрыш понравился, показав хороший пример метода удивить аудиторию. Другие, в свою очередь отметили, что шутку можно было выбрать и более тонкую и менее заметную. Некоторые пожалели, что это шутка и им было бы интересно посмотреть, что представляло бы из себя шоу.