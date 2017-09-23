Беременная Ольга Рапунцель из "Дома-2" поехала в роддом за дочкой

Стало известно о том, что беременная участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель уже сегодня, 1 апреля, может стать мамой. Ранним утром она отправилась в роддом и вместе с ней поехал ее супруг Дмитрий Дмитренко, который будет присутствовать на родах.

Как стало известно СМИ, в воскресенье, 1 апреля, Ольга Рапунцель почувствовала свою готовность рожать и отправилась в один из перинатальных центров Москвы. Это произошло ранним утром, Рапунцель позвонила своему доктору, собрала вещи и поехала в роддом, где будет ожидать появления на свет дочери.

Счастливый момент родов вместе с Рапунцель захотел разделить и отец будущего ребенка, Дмитрий Дмитренко. Он сам принял решение присутствовать на родах и поддерживать свою жену в такой ответственный момент. В настоящий момент Ольга находится в палате, уже приехал и лечащий врач Рапунцель, который будет принимать роды.

Сами молодые родители пока никак не комментируют свою поездку в роддом, возможно, им в настоящий момент вовсе не до социальных сетей. Вероятнее всего Рапунцель, как и многие знаменитости, сразу же после родов опубликует на своей страничке фото с ребенком и расскажет о том, как происходило рождение ее дочери.

В социальных сетях подписчики Рапунцель желают ей легких родов и сообщают о том, на официальном канале "Дома-2" идет прямой эфир о предстоящем событии. Отмечается, что Ольга со схватками находится в больнице уже с 06:00 по мск, в скором времени малышка может появиться на свет.