Подписчики не оценили шутку Сергея Светлакова

На странице в Instagram Сергея Светлакова появилось новое видео, которым он хотел развеселить своих подписчиков. Однако не все из них оценили его первоапрельскую шутку.

Известный юморист и актёр Сергей Светлаков опубликовал в социальной сети новый видеоролик. В нём он всячески пытался избежать объектива камеры, изображая стеснение и заявляя, что он некрасивый и страшный. В это же время женщина, которая вела съемку, пыталась убедить юмориста в том, что он красивый. Такой диалог продолжался некоторое время, и в конце видеозаписи Светлаков повернулся в камеру и заявил, что он страшный серый волк.

Данное видео было опубликовано в честь первого апреля и служило для того, чтобы рассмешить поклонников, но не все из них оценили шутку юмориста. Другие же подхватили шутку Сергея и начали её дополнять и переделывать на свой лад.