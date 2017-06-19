Рустам Солнцев устроил скандал на "Дом-2" заявлением о хипстерах и пиаре

Не так давно во время одного из вечерних шоу "Дома-2" произошел скандал сразу же после появления экс-участника проекта Рустама Солнцева. Во время эфира Солнцев попытался вызвать на конфликт как психолога, так и других участников.

Вечернее шоу "Разбор" было посвящено Марине Африкантовой, так как девушке всегда не везло с партнерами. Все ее бывшие ухажеры только использовали девушку для того, чтобы немного попиариться, а затем расставались и уходили к другим женщинам или же вовсе покидали проект. Ведущие "Дома-2" решили разобраться, что же не так делает Африкантова и захотели помочь девушке не допускать в будущем подобных ошибок.

В качестве эксперта был приглашен экс-участник "Дома-2" рустам Солнцев, известный своей постоянной критикой звезд шоу-бизнеса. Он пришел и сразу же заявил о том, что не только ухажеры Африкантовой используют появление на шоу как способ пропиариться, сейчас "Дом-2" потерял свою актуальность и люди приходят вовсе не строить отношения, а "хайпануть". Отсюда и вечные ссоры, скандалы, драки и тому подобное. Всех нынешних участников проекта Солнцев назвал "однотипными хипстерами в зауженных штанишках".

Такое заявление привело в бешенство психолога Татьяну Аюпову. Она заявила, что Солнцев, не обладая идеальной внешностью и стройным телом, не имеет права обсуждать других людей. Между экспертами произошла ссора, успокоить которую смог ведущий Влад Кадони. Он попросил психолога не обращать внимания на Солнцева, так как это его способ провоцировать людей на скандал.