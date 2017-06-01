Возлюбленный Ксении Собчак рассказал о своём отношении к головоломкам

Максим Виторган, возлюбленный Ксении Собчак, поделился с подписчиками о своём отношении к головоломкам. Он признался, что запутанные цепочки выбивают его из колеи, а некоторые теории физики ставят в тупик.

Максим Виторган недавно откровенно признался своим подписчикам, что он не любитель головоломок и запутанных интеллектуальных игор. Муж Ксении Собчак также выразил своё непонимание некоторых физических законов, например Теории большого взрыва.

Поклонники актёра были удивлены подобной откровенностью Максима в том, что запутанные цепочки могут сбить кумира с толку, но похвалили за откровенность. Другие подметили, что, в отличие от мужа, Ксения Собчак наоборот каждый раз пользуется моментом, чтобы продемонстрировать свою смышлёность.