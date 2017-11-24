Маша Малиновская преображается для возвращения в телепроекты

Ведущая Маша Малиновская сильно преображается для триумфального возвращения на телевизионные экраны. Она анонсировала демонстрацию своей перемены в социальных сетях.

Во время беседы с Лерой Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" Маша Малиновская заявила, что намерена снова участвовать в телепроектах и собирается похудеть на несколько килограммов. Однако в посте для соцсети знаменитость отметила, что качественные изменения затронут не только её внешний вид.

По словам Маши Малиновской, она учла критику аудитории и начала "эпически" трудиться для исправления своих недостатков. Телеведущая усовершенствовала свою речь, навыки, натренировала различные профессиональные инструменты, которые ранее не пускала в ход. В этом же сообщении Маша Малиновская выразила благодарность своим близким и незнакомым поклонникам, которые оказали большую поддержку. Эти люди разглядели некий свет внутри неё, который оказался ярче внешности. Хейтеры тоже получили "спасибо" за свою долю замечаний.

Тем временем подписчики подозревают, что одними тренировками дело не закончилось. Они интересуются в комментариях, ложилась ли Маша под нож пластического хирурга. В ответ на это звезда экрана обещает фанатам вскоре раскрыть все секреты своей метаморфозы на "самом актуальном" телеканале России.