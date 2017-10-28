Прыгунья Исинбаева впервые показала поклонникам фото со своим сыном

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева впервые открыла небольшие подробности семейной жизни и недавно рожденного сына. В свой Instagram она выложила фото с коляской.

Олимпийская чемпионка из России не так давно стала дважды мамой. В 2014-м она родила от супруга легкоатлета Никиту Путинова дочь Еву, а теперь у пары на свет появился сынок. Однако Елена Исинбаева не торопится делиться фотографиями новорожденного. Даже имя всё ещё хранится в тайне от общественности.

Однако 31 марта спортсменка показала подписчикам социальной сети коляску с малышом. Стоя у зеркала, она сфотографировала себя, сестру и, собственно, коляску. Примечательно, что родственницу Инессу Елена назвала "кровинушкой". Поклонники новоиспеченной мамы пожелали ей и ребенку всего наилучшего.