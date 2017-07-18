Солистки коллектива "SOPRANO Турецкого" снялись для Playboy в нижнем белье

Участницы музыкального коллектива "SOPRANO Турецкого" предстали в нижнем белье для фотографов журнала Playboy. Номер с девушками датируется мартом-апрелем.

Пятеро солисток показали свою прекрасную внешность во время фотосессии и порадовали мужскую аудиторию в сексуальных комплектах. Черные наряды подчеркивают соблазнительные формы певиц и точно порадуют читателей издания.

На фотографиях позируют Анна Кролик, Екатерина Мурашко, Валерия Девятова, Евгения Фанфара, Дарья Львова. Поклонники увидели снимки в социальных сетях и восторженно отозвались о красоте моделей. Некоторые комментаторы попытались убедить девушек сменить музыкальную карьеру на модельный бизнес. Так привлекательно они выглядят.