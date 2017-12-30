Дарья Пынзарь рассказала, как относятся к её детям в Турции

Дарья Пынзарь, которая уже долгое время находится с семьёй в Турции, сложила впечатление о местных и об их отношении к её семье. В частности её удивило отношение турков к детям.





При даже кратковременной поездке заграницу многие родители переживают, как перенесут перемены их дети. Дарья Пынзарь, которая находится в Турции уже не первый месяц, стала присматриваться не только к настроению своих детей, но и к тому, как на них реагируют местные жители. Дарья призналась, что турки очень трепетно и внимательно относятся к любому ребёнку – своему или чужому.





Например, её сын Давид проявляет серьёзную тягу к автомобилям и в чужой стране «пересидел» чуть ли ни в каждом интересном авто. Его пустили даже в служебные машины, и «никто ему не отказывает, потому что он ребёнок». Подписчики Дарьи были удивлены таким положением дел, хотя опытные туристы подтвердили её слова. Притом они бросили камень в огород российского общества, отметив, что здесь к детям стали относиться крайне пренебрежительно.