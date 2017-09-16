Юрий Куклачёв предостерёг братьев Запашных после участия в шоу с Соловьёвым

Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв неожиданно дал советы своим более молодым коллегам – братьям Запашным. Знаменитый дрессировщик кошек заявил, что теперь они могут подвергнуться опасности от ненавистников, как сообщает VladTime.

Об этом рассказал в Instagram Эдгард Запашный, показав фото СМС-ки, присланной Куклачёвым. Легенда цирка попросил коллег по цеху проявлять максимальную аккуратность и внимательность. Аргументировал он свои слова тем, что видел участие Эдгарда в программе Владимира Соловьёва после трагических событий в Кемерове. Куклачёв предостерёг, что особо пострадать дрессировщик с братом могут сейчас из-за своей большой популярности.

Артист посоветовал, как бы там не случилось, прощать и понимать, а не мстить. Лучше, чтобы уважали, но не боялись. Учитывая, сколько перенёс и сам Куклачёв за долгую жизнь, Запашный подчеркнул, что очень ценит такой мудрый совет.