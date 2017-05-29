Подписчики пришли в восторг от длинных ног Алёны Водонаевой

На Instagram-странице светской львицы и телеведущей Алёны Водонаевой появилось новое фото. Акцент, сделанный на ногах девушки, привёл в восторг подписчиков.

В подписи к фотографии Алёна отметила, что красивые женские ноги являются весомым аргументом и оружием при завоевании мужского внимания. Если использовать правильную подачу, то сила притяжения получается мощнейшей. Однако главной целью данной публикации была реклама. Далее Водонаева рассказывает обо всех положительных сторонах и прелестях колгот и чулок, как важно подбирать правильный цвет и материал под определенный сезон. Также она объяснила, какие ошибки совершают девушки при выборе той или иной модели.

Фотография Алёны настолько впечатлила подписчиков, что менее чем за час она собрала более 11 тысяч отметок «мне нравится. Ранее Водонаева поразила поклонников своим участием в откровенной фотоссесии, что многие подписчики посчитали это перебором.