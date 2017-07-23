Алексея Панина высмеивают за позицию по трагедии в Кемерове

Алексей Панин нарушил своё обещание и вновь заговорил о пожаре, российской власти и России в целом. Актёр настаивает на сотнях погибших в пожаре в ТРЦ.





Вопреки официальным данным о том, что при трагедии в Кемерове погибло менее сотни человек, остались звёзды, которые не верят источникам. Хотя именно они стали первыми распространять неправдивую информацию. Первым из таких стал Алексей Панин, который не попросил прощения за публикацию недостоверных данных в отличие от своих коллег.





Панин вновь затронул больную тему и высказался на этот счёт в Сети. От некоторых «очень сильно проверенных» людей он продолжает узнавать, что количество погибших измеряется сотнями. Стоит отметить, что за несколько минут до этого актёр опубликовал весёлое видео со своей дочерью. А в следующем ролике он уже зол и говорит о Кемерово. Притом сейчас его поддержка резко уменьшилась. В комментариях высмеивают слова Панина и не относятся к ним серьёзно, называя чёрным пиаром и неумением признавать ошибки.