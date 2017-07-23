Санта Димопулос показала архивное фото школьного возраста

Бывшая участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Санта Димопулос поделилась уникальным снимком со своими подписчиками. Фанаты певицы отметили её сходство с известной моделью Ким Кардашьян.

Санта решила обрадовать редким фото из своего архива, которое было сделано, когда звезде было 14 лет. Публикацию она приурочила дню рождения своей подруги, которая празднует свой день рождения 31 марта. Она отметила, что подруге на снимке на год меньше, чем самой Димопулос.

Подписчики отметили, что в юности Санта была настолько же хороша, как и сейчас. Хорошую внешность девушки они посчитали верным признаком того, что лица звезды шоу-бизнеса не касался нож хирурга. Многие почему-то описали школьниц как «серых мышек», видимо по тому, что на них нет ярких нарядов, а само фото не пестрит красками, что чаще встречается в наше время. Комментаторы отметили, что изображенные на снимке девушки выглядят намного старше своих лет, и если бы фото не было подписано, они бы подумали, что им по 18 лет.