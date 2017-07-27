Наталья Подольская скоро выпустит клип на песню "Проиграл"

Вскоре после концерта Владимира Преснякова, его супруга Наталья Подольская поделилась в Instagram положительной новостью. Она готовится выпустить новый клип на песню "Проиграл".

Интригу певица решила растянуть на два поста. Первый она посвятила и короткому анонсу и благодарности команде, которая и помогла создать видеоролик. В обращении к поклонникам Наталья Подольская предложила им угадать композицию, которая удостоилась собственного клипа.

Спустя полдня знаменитость опубликовала фотографию с двумя гончими псами, которая оказалась фрагментом из анонсированной работы. В описании она раскрыла тайну названия и поделилась своим нетерпением представить клип своей аудитории слушателей. Поклонники положительно отметили кадр, в частности, образ Натальи Подольской. Один из комментаторов сравнил исполнительницу со Светланой Лободой.