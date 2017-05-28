«Как две капли воды»: В Сети поразились схожести Пугачёвой и Орбакайте

30 марта 2018 года Клавдии, дочери популярной певицы Кристины Орбакайте, праздновали именины. На следующий день артистка показала поклонникам несколько снимков с мероприятия, один из которых поразил интернет-пользователей.

На фото Кристина Орбакайте была вместе со своей матерью, примадонной российской эстрады Аллой Борисовной Пугачёвой. Поклонники потрясло то, насколько схожи между собой певицы. «Кристина, Вы с каждым днём всё сильнее становитесь похожи на Аллу Борисовну» подчеркнула одна поклонница.

Большая часть подписчиков с ней согласились. Также они отметили, насколько похожа на своего отца Клавдия. Люди подчеркнули, что всё семейство выглядит очень счастливым, пожелав оставаться таким всегда, как сообщает «Версия.Инфо».