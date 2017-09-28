Алена Водонаева подставляет сына излишне откровенными фотографиями

Телеведущая Алена Водонаева вызвала негодование публикацией в Instagram нескольких очень откровенных снимков. Фанаты считают, что таким образом она сильно подставляет под удар собственного сына.

Бывшая участница "Дома-2" разместила на своей странице серию фотографий, сделанных для "взрослого" издания Maxim. На пикантных кадрах знаменитость позирует в сексуальном нижнем белье и даже полностью обнаженной. На одном из фото прелести Алены Водонаевой небрежно прикрыты листьями комнатного растения.

Многие пользователи положительно оценили красивую внешность телеведущей. Однако параллельно с этим возмутились излишней "шалавостью" и выразили изумление причинами такого поступка. Один из комментаторов предполагает, что из-за смелой мамы от насмешек в школе может пострадать её сын-подросток. Ведь дети в этом возрасте склонны к прямолинейной травле жестокими методами. Чтобы потом не пришлось исправлять конфликты со сверстниками ребенка, автор поста призвал Алену Водонаеву поспешить удалить компрометирующие публикации.