Немецкая модель Хайди Клум снялась топлес для MAXIM

Популярная немецкая модель Хайди Клум в свои 44 года продолжает радовать поклонников откровенными фотосессиями. В этот раз она снялась топлес для обложки журнала MAXIM.

На Instagram знаменитости появилась публикация, демонстрирующая обложку для номера издания за май-июнь. На фотографии Хайди Клум изображена по пояс полностью обнаженной. Её привлекательную грудь скрывают лишь локоны волос, падающие с плеч. Стоит отметить, что черно-белый формат фотографии подчеркивает детали тела модели.

Ранее Хайди Клум рассказала о давлении со стороны близких и общественности на фоне её деятельности в столь зрелом возрасте. Она ответила всем недоброжелателям, что внешностью женщины можно любоваться, независимо от количества прожитых ею лет. Хайди Клум уверена - сексуальности придаёт уверенность в своей красоте.