Эдгард Запашный не хочет, чтобы его дочь смотрела американские мультфильмы

Дрессировщик Эдгард Запашный настаивает, что советская и российская мультипликация превосходит американскую. Поэтому он не желает слышать в своём доме имена «забугорных» героев.





Об этом он рассказал подписчикам своей страницы в социальной сети. Он поделился с ними видео, на котором пытается узнать у своей дочери, какие герои российских мультиков ей нравятся и почему. Девочка, немного стесняясь камеры, первыми назвала современные фильмы про богатырей и «Машу и Медведя». Кроме того, малышке также нравится волк из советского «Ну, погоди!». И это несмотря на то, что этот персонаж, по заявлениям специалистов, пропагандирует вредные привычки и насилие к окружающим и тем, кто слабее. Кстати, этот герой нравится и Эдгарду.

Сейчас девочка находится как раз в том возрасте, когда мировоззрение формируется из двух источников информации: друзья и мультфильмы. И Запашный не видит ничего плохого в мультфильмах, которые российские психологи и психиатры признали «опасными» для ребёнка. Но почему он так считает, мужчина не пояснил. Его поддержали и выросшие на советских «опасностях» поклонники.