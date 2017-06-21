Садальский: Россияне не хотят расставаться с вещами из СССР

Жителям России тяжело выбрасывать вещи и письма, получаемые во времена существования СССР. Такие выводы сделал популярный актёр и блогер Стас Садальский, как сообщает HotGeo.

По словам 66-летнего артиста, он старается жить в духе современности, так что даже решил выбросить все письма, которые получал во временя СССР. На некоторых из них есть очень редкие марки. Интернет-пользователи не согласились с тем, что это так уж необходимо.

Подписчики Садальского отметили, что те же письма – «ценное осязаемое прошлое». Лучше сохранить, чтобы потом и приятные воспоминания были. Некоторые, впрочем, отметили, что актёр правильно делает. По мнению таких поклонников, если уж всё сохранять, то будет не квартира, а какой-то склад. Разве что редкие марки можно аккуратно срезать с конверта и потом продать за очень хорошие деньги.