Ирена Понарошку удивила откровенным поздравлением ко Дню рождения сына

Семья Ирены Понарошку сегодня отмечает седьмой День рождения сына Серафима. В честь такого праздника мама опубликовала пост, который некоторым показался слишком откровенным.





Понарошку славится в Сети своим отлично подвешенным языком, потому поздравление сыну оставила такое же неординарное. «В это время 7 лет назад я лежала в постели с совершенно незнакомым молодым человеком после самой волшебной ночи в моей жизни!» - так она начала обращение. Поклонники продолжили читать в предвкушении, когда Ирена начнёт описывать процесс «создания «плода любви».





Но всё было не так. Этим молодым человеком оказался новорожденный сын девушки, что становится понятно далее: «Он спал и шевелил невидимыми бровями, а я смотрела на него и не верила, что все это правда…что он настоящий, тепленький, сопящий, мой, наш!» Поклонники девушки умилились такими словами, хотя некоторые выступили против подобного описания своего сына. Текст показался им слишком откровенным и неуместным в контексте поздравления ребёнка, но они присоединились к пожеланиям счастливого будущего 7-летнему Серафиму.