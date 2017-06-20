Тимати поделился фото со своей любимой игрушкой

У каждого мужчины есть свои «странные» увлечения. Тимати собирает коллекцию японских мишек. На фото рэпер похвастался новым приобретением.

Тимати давно уже рассказал, что он питает страсть к японским мишкам производства компании Medicom Toy. На недавнем фото репер поделился новым приобретением: милейшим чёрным мишкой с лейблом компании Nike.

Коллекция артиста насчитывает около 10 моделей коллекции. Как утверждает сам Тимати, найти игрушки было достаточно трудно, и они стоили исполнителю крупную сумму денег.

Репер сразу подчеркнул, что не собирается показывать всю свою коллекцию. Однако подписчики признались, что уже видели половину коллекции на фоне фотографии Анастасии Решетовой, которая сделала сэлфи в квартире артиста. Также мишек можно найти и на странице самого Тимати.

Некоторые из подписчиков высмеивают увлечение рэпера и утверждают, что у исполнителя есть детские комплексы, судя по его пристрастию к большим игрушкам. Другие же восхищаются милыми снимками с необычной игрушкой.