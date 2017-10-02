"Не измены": экс-супруга актера из "Легенды №17" озвучила настоящую причину развода

Бывшая супруга Тимура Ефременкова рассказала журналистам об истинных причинах развода со звездой "Легенды №17". Во время интервью Юлия Ефременкова рассказала о факторе, который оказался сильнее измен.

Девушка в 2016-м развелась со своим звездным мужем и в этом же году начала искать новые отношения на телепроекте "Дом-2". С Тимуром Ефременковым она четыре года встречались и ещё четыре - прожила в браке. В этот период Тимур Ефременков, по её словам, и проявил супружескую неверность.

Юлия рассказала СМИ, что однажды, после крупной ссоры, пара рассталась. Спустя некоторое время они возобновили свой союз, однако жена чувствовала измену и пыталась добиться от мужа правды мирным разговором. Она обещала не обижаться. Однако факт открылся неожиданно из-за телефонного звонка. Из смартфона раздался голос женщины - и Тимур Ефременков начал подозрительно оправдываться. Тогда Юлия заставила его перезвонить абоненту на громкой связи и сказать придуманный ею текст. Во время этой беседы нарыв вскрылся.

Юлия Еферменкова утверждает, что могла бы простить физическую измену, однако порок проявился и на моральном уровне. Даже получив прощение, Тимур со временем "проиграл любовь" своим ненадежным поведением. По словам экс-жены, он слишком много средств тратил на развлечения и мало заботился последствиями. Риск потерять средства проживания из-за одного такого поступка и заставил Юлию расторгнуть брак. Она считает, что этот страх не давал ей забеременеть.