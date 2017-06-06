Яна Рудковская прокомментировала негодования по поводу воспитания сына

Телеведущую обвинили в том, что у неё неправильный подход к воспитанию сына. В недавнем посте ЯнаРудковская оспорила мнение подписчиков.

После обвинения подписчиков телеведущей в том, что её подход к воспитанию своего сына неправильный и ей стоит давать мальчику больше свободного времени на истинное детство. Яна Рудковская опубликовала новое фото, на котором фотограф запечатлел весёлого сынишку и не менее счастливую маму. Под фотографией телеведущая поделилась своим отношением к подобным замечаниям и отметила, что её ребёнок проводит своё детство с пользой, занимаясь спортом и развивая свои таланты. Яна Рудковская упомянула о том, что её сына посчитали слишком серьёзным и грустным. На эти претензии она написала, что мальчик бывает разным, что характерно для каждого ребёнка его возраста.

Совместная фотография подтверждает слова Яны, на котором её сын выглядит довольным жизнью и демонстрирует свои достижения в спорте.

В комментариях мнение подписчиков разделилось на тех, кто поддерживает кумира и предпочитает развивать таланты ребёнка с ранних лет и на тех, кто настаивает на том, что уж лучше обычное детство с компьютером и телефонами, нежели постоянный контроль.