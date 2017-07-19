Игорь Николаев трогательно поздравил Лайму Вайкуле с 64-летием

31 марта 2018 года известная эстрадная певица Лайма Вайкуле отмечает своё 64-летие. Игорь Николаев поспешил поздравить её с этим светлым днём одним из первых.

На своей странице в Instagram певец разместил поздравительную запись, в которой пожелал счастья Вайкуле. «Лаймочка, дорогая, ты всегда восхитительна и ослепительна! С Днём рождения!», - гласит текст публикации. К записи он добавил видео с их совместного выступления. Он уточнил, что песня «Самый короткий роман», с которой они выступают в ролике, написана им самим.

Пока сама певица никак не прокомментировала подобное поздравление. Подписчики Игоря Николаева присоединились к его поздравлениям, отметив, что Лайма всегда красива, молода и талантлива. Они отмечают, что Вайкуле одна из лучших певиц. Поклонники певца поблагодарили обоих исполнителей за их творчество. У некоторых возник вопрос относительно выступления, а действительно ли песня исполнялась вживую и без фонограммы.