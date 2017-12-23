Дарья Пынзарь боится делать прививки своим детям

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь решила поговорить о «наболевшем». Знаменитость заявила, что боится делать прививки своим детям.

«Я перед сном вчера вновь изучала этот вопрос и опять в замешательстве. Артёму я делала прививки, Давиду только бцж и боюсь остальные... Но боюсь и без них. Знаю много случаев, когда прививки навредили и даже сломали жизни», - отметила Дарья Пынзарь.

Звезда подчеркнула, что не знает ни одного случая, чтобы какая-то болезнь появилась у непривитых детей. Дарья Пынзарь решила спросить у поклонников, что ей делать. Большинство согласились с тем, что прививки делать не стоит, так как ничего хорошего из этого не выйдет. Некоторые, впрочем, отметили, что, возможно, некоторые последствия и есть, но они не настолько серьёзные, чтобы так сильно бояться, как сообщает «Версия.Инфо».