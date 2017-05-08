Участники британского реалити-шоу заявили, что видели НЛО

Участники британского реалити-шоу «Джорджи Шор» рассказали, что видели НЛО. По словам Хлои Ферри и Сэма Гоуланда, наблюдали они его над городом Мидлсбро, расположенном в Северном Йоркшире.

Участники шоу рассказали об этом через приложение Snapchat. Хлоя Ферри поделилась с интернет-аудиторией своими эмоциями от увиденного. Она рассказала, что это напугало её. Над своей головой Хлоя наблюдала ярко сверкающий объект, который начал постепенно тускнеть, а затем и вовсе пропал.

Сэм Гоуланд и Хлоя Ферри абсолютно уверены в том, что увидели НЛО. Мнения поклонников в отношении участников реалити-шоу «Джорджи Шор» разделились надвое. Одни из них полагают, что объект действительно мог быть внеземного происхождения. Другие считают, что скорей всего это была МКС, пролетающая над тем регионом, а видео было опубликовано участниками только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Подобные заявления Хлоя и Сэм никак не прокомментировали.