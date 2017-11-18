«Вас ждет возмездие!»: Алексей Чадов не простит виновников трагедии в Кемерово

Актер Алексей Чадов высказался по поводу ужасной трагедии, которая 25 марта случилась в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Чадов заявил, что всех виновных в пожаре «ждет возмездие», а сам он таких людей никогда не простит.

Алексей Чадов признался, что трагедия очень его ранила и он до сих пор пребывает в шоке от случившегося. В своем Instagram он написал, что все, кто виновен в пожаре, являются «примитивными» и жить с такими людьми на одной Земле ему стыдно.

Чадов заявил, что все, кто причастен к пожару, унесшему жизни детей и взрослых, и все, кто не смог предотвратить трагедию из-за халатности – должны ждать возмездия, которое обязательно наступит. Актер признается в своем бессилии разрешить данную ситуацию и сообщает, что от этого его сердце еще больше «разрывается от боли».

Пользователи поддержали Чадова в его высказываниях и заявили, что трагедия не должна быть забытой. Многие хотят, чтобы все виновники пожара были наказаны и привлечены к самой суровой ответственности.