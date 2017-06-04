«Красный правит миром»: Алёна Водонаева шокировала необычным образом

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева не раз акцентировала внимание на том, что красиво быть естественной. Она также долго не меняла свой стиль. Однако неожиданно в Instagram появился снимок, который некоторые подписчики окрестили: «Красный правит миром».

Ярко-красные ногти, такого же цвета губная помада и украшение на голове – Алёна Водонаева выглядела очень необычно, в сравнении со своим стандартным стилем. Также поражала причёска и какое-то странное выражение лица. Учитывая подпись Work, поклонники предположили, что это кадр с какого-то нового проекта телеведущей.

Где именно артистка появлялась в таком виде, она не уточнила. Некоторые подписчики отметили, что Алёне Водонаевой очень хорошо в данном образе, а другие наоборот его резко раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что слишком резкие перемены – это не всегда хорошо. Впрочем, за короткое время фото всё же набрало более 10 тысяч «лайков», как сообщает «Версия.Инфо».