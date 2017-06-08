Стало известно, сколько Галкин и Пугачева тратят на содержание роскошного замка и прислугу

Журналисты узнали, сколько тратит и зарабатывает семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Оказалось, что на роскошную жизнь и содержание замка звездная пара тратит внушительные суммы, размер которых возмутил простых россиян.

По данным, за частное выступление или пение на корпоративе Примадонна получает, как минимум, порядка 18 миллионов рублей. Ее муж Максим Галкин ха проведение мероприятий и посещение различных вечеринок получает хоть и меньше жены, но не так уж и мало – порядка 3-4 миллионов рублей.

На свой роскошный замок Пугачева и Галкин тратят немалые суммы. Каждый месяц они отдают больше 100 000 рублей домработнице. А содержание самого замка обходится звездным супругам в 500 000 рублей в месяц. Еще больше Примадонна и Галкин тратят на своих детей.

За элитный детский сад для 4-летних Гарри и Лизы певица и юморист платят 650 000 рублей. К расходам также стоит добавить услуги няни, дорогие развлечения и дизайнерские наряды.

По мнению пользователей, Пугачева и Галкин живут нечестно. Некоторые возмутились тем, что «простые» россияне едва выживают на свои зарплаты, а звезды «жируют» и не платят налогов. Комментаторы считают, что Примадонна и Галкин не декларируют все свои доходы и «спускают состояния» на мелочи.