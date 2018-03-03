Лена Миро жёстко раскритиковала брак Дмитрия и Полины Дибровых

В своём блоге Лена Миро опубликовала пост в котором рассказала о браке с разницей в возрасте. Как пример блогер выбрала союз Дмитрия и Полины Дибровых.

Лена Миро прокомментировала своё мнение о браке с разницей в возрасте. Блогер считает, что данный союз является ничем иным как совместным проживанием двух закомплексованных и неуверенных в себе людей с отклонениями в психике. Также она описала типичную модель семейной жизни в такой паре: мужчина всем повелевает, а женщина исполняет роль «тряпки».

Как яркий пример Лена Миро выбрала семью Дибровых. О союзе Дибровых, разница в возрасте которых составляет 30 лет, блогер выразилась так: «Союз тряпки с лесным троллем». Более того, она раскритиковала Полину за то, что та позволила себе опуститься до брака со столь не привлекательным, старым и несостоятельным мужчиной, стремясь заполучить известную фамилию.

Сам Дмитрий Дибров счастлив со своей женой и в интервью имел неосторожность сказать, что ему нравиться покладистость жены. Данное замечания Дмитрия вдохновило Лену Миро написать пост на подобную тему в своём блоге.