Екатерина Стриженова бросила мужа из-за ревности к поклоннице

Телеведущая Екатерина Стриженова, которая в прошлом году отметила со своем супругом Александром Стриженовым 30 лет совместной жизни. Как оказалось, однажды их брак был в серьезной опасности, Стриженова едва не бросила мужа из-за ревности.

Екатерина Стриженова рассказала, что примерно 20 лет назад она приревновала своего мужа к другой женщине. Соперницу телеведущая назвала «артисткой», но имени ее не указала. По словам Стриженовой, эта женщина жаловалась ее супругу на неудачи в личной жизни.

Стриженова сообщает, что та женщина постоянно «плакалась» о своем несчастье, ее это очень раздражало. В итоге, телеведущая ушла от мужа, так как ей «надоело» смотреть, как ее муж утешает другую женщину. Стриженова отметила, что такая сцена ревности случилась в ее семье лишь однажды и больше такого не было ни разу.

По словам Стриженовой, сейчас она доверяет своему мужу и не проверяет его телефон. Более того, телеведущая с пониманием относится к позднему возвращению супруга домой. По словам Стриженовой, она сама актриса и знает все особенности шоу-бизнеса.

Екатерина Стриженова поделилась, что для счастья в браке не нужно подозревать друг друга в изменах, умалчивать обиды и делить деньги. Следуя таким принципам, уверяет телеведущая, брак будет счастливым.