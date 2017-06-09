Дочь Пескова и Навки дебютировала на ледовом шоу «Руслан и Людмила»

3-летняя дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова впервые вышла на лед перед многочисленной публикой. Дебют юной фигуристки прошел на ледовой сцене шоу «Руслан и Людмила».

В своем Instagram-аккаунте Татьяна Навка разместила ролик, на котором ее дочь вышла на лед в финальной части выступления фигуристов шоу о Руслане и Людмиле. В описании фигуристка написала, что юная Надежда (так зовут дочь Навки и Пескова) первый раз вышла не лед перед зрителями.

Навка добавила, что для своего дебюта ее маленькая дочь тренировалась в течении месяца. Также фигуристка написала о возможности того, что дебют маленькой Нади стал первыми шагами для «будущей чемпионки».

Пользователи похвалили дочь Навки за смелость и умения. Юная наследница Пескова продемонстрировала умение держаться на льду и неплохо ездить, для такого возраста, отмечают комментаторы, девочка показывает весьма успешные результаты.