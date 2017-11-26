Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о необходимости любовницы в браке

Муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о необходимости любовницы в браке. Тема об этом зашла в одном из его постов в Instagram после того, как одна из подписчиц обратилась к нему через direct.

С недавних пор Instagram Курбана Омарова превратился в кладезь ценных советов по отношениям, а также другим жизненным проблемам. Подписчики относятся к нему с уважением и доверием и часто обращаются через direct, чтобы спросить, как поступить в той или иной ситуации. Например, недавно он отвечал на вопрос о том, как определиться с местом работы. Последний же вопрос был рассмотрен от подписчицы, которая жаловалась, что стала любовницей одного мужчины, однако он не захотел разводиться и остался в семье, договорившись об этом с женой.

Прежде всего супруг Ксении Бородиной отметил, что таких последствий стоило ожидать, если эта любовница знала, что у него есть семья. В конкретном случае Омаров посоветовал принять решение, опираясь на свои чувства. Он побудил женщину спросить себя, готова и хочет ли она быть просто "запаской" для этого мужчины. В конце своего сообщения он намекнул своей подписчице, что такие отношения лучше прекратить.