«Новую» Анастасию Заворотнюк перепутали с Надеждой Бабкиной

Анастасия Заворотнюк показала в своем Instagram снимок, после которого звезду сериала «Моя прекрасная няня» сравнили с Надеждой Бабкиной. По мнению пользователей, «Няня Вика» выбрала неудачную позу или же сделала плохую пластическую операцию, которая «состарила» звезду.

Новая фотография Анастасии Заворотнюк стала снимком для обложки очередного номера глянцевого журнала. Результатом работы фотографов и стилистов актриса поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Многие похвалили Заворотнюк за ее «нестареющую красоту» и шарм, которым она «очаровала» многих своих зрителей. Однако, нашлись и те, кому не понравился новый снимок звезды. Такие пользователи отметили, что Заворотнюк стала «копией» Надежды Бабкиной и ее «новое» лицо – не совсем удачная работа пластических хирургов.

Пользователи утверждают, что причиной неудачного фото и схожести с Бабкиной может быть плохой ракурс, который подобрали для Заворотнюк. Телезвезде посоветовали не отчаиваться и попробовать себя в другом образе, но с другим фотографом и без фотошопа.