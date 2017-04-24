Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании лета‍

Оголенная Рианна провела фотосессию. Новые снимки появились в ее профиле фотохостинга Instagram. В комментариях она указала, что уже находится в ожидании лета‍ и, вероятно, поэтому решила раздеться.

В сети появились новые фотографии популярной американской певицы Рианны. Их уникальность, а для поклонников и привлекательность в том, что на них исполнительница позирует оголенной, даже без нижнего белья. Снимки появились в социальной сети Instagram, где Рианна подписана как @badgalriri. Она опубликовала в своем профиле сразу три фотографии, которые в сумме набрали больше семи миллионов отметок "Нравится".

На фотографиях на певице нет ничего, кроме больших сережек в виде колец. Также на оголенном теле были хорошо замечены татуировки, которые у Рианны набиты в области ребер, а также на внешней стороне ладони.