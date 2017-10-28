«Дом-2»: Сергей Адовцев не смог заплатить за «ночь любви» в отеле

Экс-участник шоу «Дом-2» Сергей Адовцев не скрывает своего активного поиска половинки и отношений с разными женщинами. Одна из таких назвалась его любовницей и заявила, что Адовцев был не в состоянии оплатить даже такси и ночь в отеле.

Как рассказала женщина, представившаяся Ксенией и любовницей Адовцева, экс-звезда «Дом-2» не может оплатить даже плату за такси и аренду номера. А вот в любовном плане, способностями Сергея Адовцева она была впечатлена.

По словам Ксении, она начала общаться с Адовцевым в социальных сетях. Они договорились о встрече и времяпрепровождении, которое не будет их отягощать обязательствами. Ксения и Адовцев встретились и отправились на такси в гостиницу, по прибытию он не стал платить за такси, объяснив это отсутствием денег.

Женщине пришлось оплатить услуги такси и заплатить за аренду гостиничного номера. Поначалу она была неприятно удивлена таким событиям, но то, что происходило в номере, когда она и Адовцев остались наедине, сгладили все негативные впечатления. По словам Ксении, экс-участник «Дом-2» был «ненасытным» и трижды сделал ее «счастливой».