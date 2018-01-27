Известная телеведущая Ольга Бузова случайно показала сценарий "Дом-2" в Stories. Знаменитость часто снимает моменты из жизни и с работы, и в этот раз она немного забылась, когда в кадр попало трюмо из гримерки.

До вчерашнего дня поклонники скандальной телестройки продолжали спорить о том, существует ли сценарий, по которому идет шоу, либо же действия участников и их решения определяют лишь они сами. Тем не менее, в этом стали сомневаться после того, как в одном из последних Stories ведущая телепередачи Ольга Бузова случайно показала в Stories ее сценарий.

После этого некоторые пользователи фотохостинга Instagram стали заступаться за своего кумира, говоря о том, что на листе бумаги могут быть прописаны лишь темы, которые она должна обсудить в текущем выпуске проекта. Другие же стали говорить о том, что на самом деле Ольга Бузова не слишком внимательна и принципиальна в своих публикациях. Так, она может публиковать видео и фотографии, где предстает абсолютно ненакрашенной, а также показывает все, что только можно и нельзя. Например, она показывает образы, в которых снимается на заказ для крупных изданий.