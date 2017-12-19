«2 года без секса»: Бузова обнажилась для Playboy и рассказала о своих тайнах

В Сети опубликовали обложку нового весеннего Playboy, «лицом» которого в этот раз стала Ольга Бузова, обнажившаяся для весьма нескромной фотосессии. Звезда откровенно ответила на вопросы о своей личной жизни и призналась, что секса у нее не было «уже почти 2 года».

32-летняя Ольга Бузова стала «лицом с обложки» весеннего номера популярного издания Playboy. Снимки с эротической фотосессии, для которой певица решила обнажиться, уже попали в Сеть и активно обсуждаются пользователями. Для фотосессии Бузова надела пиджак на голое тело, грудь звезды едва прикрыта подтяжками, прикрепленными к нижнему белью.

В интервью изданию Бузова рассказала, что считает себя «идеальной женщиной» и не видит в себе недостатков. Что касается личной жизни, то тут певица не стала скрывать и призналась, что не занималась сексом уже почти 2 года.

По словам Бузовой, она не хочет разменивать себя на временные и краткосрочные отношения, поэтому продолжает поиск второй половинки и не отчаивается найти любовь. По словам Бузовой, она имеет все положительные качества и не замечает за собой недостатков. Певица уверенна, что находится в «отличной форме» и без стеснения называет себя «лучшей».