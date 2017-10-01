Садальский назвал все посты знаменитостей, посвященных трагедии в Кемерово, фальшивой скорбью

Известный актер Станислав Садальский назвал все посты знаменитостей в соцсетях, посвященных трагедии в Кемерово, фальшивой скорбью. По его мнению, звезды играют на публику, вылаживая на своих виртуальных стенах скорбные посты и картинки со свечами.

После трагедии, которая произошла в Кемерово в минувшее воскресенье, довольно много знаменитых людей публично выразили свою скорбь по погибшим. Тем не менее, Станислав Садальский считает, что на самом деле этим людям абсолютно все равно и они не могут понять всего горя, какое испытали родители, потеряв своих детей при пожаре. В Instagram актера появился пост с коллажем, сделанным из фотографий различных российских телеведущих, которые держат в руках табличку с надписью "#кемеровомыстобой". Такой шаг он также назвал фальшивой скорбью.

Комментируя свою запись, Садальский с возмущением написал о никчемности происходящего на телевидении и в сети. Он считает, что это уже никак не поможет ни детям, которые заживо сгорели в огне, ни родителям, которые, хоть и остались живы, внутри уже мертвы. К слову сказать, поддержать слова Садальского вызвались очень многие. Его подписчики выразили согласие с каждым его словом и назвали происходящее в соцсетях цирком. Между тем, были и те, кто обвинил актера в черствости сердца и указал на то, что каждый выражает скорбь по-своему.