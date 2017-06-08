Фадеев написал новую песню, посвятив жертвам пожара в кемеровской "Зимней вишне"

Популярный музыкальный композитор Максим Фадеев написал новую песню "Ангелы", которую посвятил жертвам пожара в кемеровской "Зимней вишне". Несчастный случай произошел в прошлое воскресенье, после этого 28 марта было объявлено днем национального траура.

Накануне в социальной сети Instagram известный музыкальный композитор Максим Фадеев опубликовал новый пост. В нем он представил свою песню "Ангелы", которую написал сам вскоре после того, как в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" случилось страшное горе. 25 марта там вспыхнул пожар, который унес жизни 64 человек. Соболезнуя людям, которые потеряли своих родных, Максим Фадеев решил создать композицию "Ангелы".

Так как по большей части при пожаре погибли дети, композитор посвятил песню именно им. В ней он поет, что они все живы в его сердце, несмотря на то, что произошло. Максим Фадеев уточнил, что не станет зарабатывать на своем творении с помощью iTunes и Google Play, оно будет доступно в соцсети "ВКонтакте" и фотохостинге Instagram.

Стоит отметить, что у Максима Фадеева пока нет своих детей, однако они все равно тесно связаны с его жизнью. Так, композитор участвовал в роли наставника в музыкальном шоу "Голос. Дети", где и показал, как любит их и может о них заботиться.