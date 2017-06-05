Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую зарплату актрисы

Актриса Настасья Самбурская заявила, что актеры театра получают маленькие зарплаты и вынуждены «затягивать пояса». По словам Самбурской, от безденежья ее спасает участие в других телепроектах, а те, кто работает только в театре, вынуждены жить плохо.

Настасья Самбурская пользуется большой популярностью. Ее профиль в Instagram насчитывает больше 9 миллионов подписчиков, она активно снимается в различных телепроектах и не оставляет работы в театре. Однако, театральная карьера, как оказалась, не так уж и прибыльна и отнимает слишком много времени.

По словам Самбурской, зарплаты в театрах очень маленькие. На жалованье актера театра сложно выжить, утверждает звезда. Она намерена обратиться к Путину от лица всех актеров театра и просить, чтобы их труд был оценен по достоинству.

Как утверждает Самбурская, ее работа в театре не приносит ей много доходов. Достойную жизнь и возможность к адекватному существованию обеспечивают телепроекты и другие сферы, в которых работает Самбурская. В те, кто всецело посвящает себя театру и не имеет подработок, вынуждены «затянуть пояса».