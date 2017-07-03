Ксения Бородина разозлила подписчиков глупым фото после траура

На следующий день после завершения официального траура в память о погибших в ТЦ Кемерова телеведущая Ксения Бородина вернулась к публикации обычных постов, чем разозлила своих фанатов.





Ксения Бородина была одной из первых российских звёзд, кто отреагировал на события в Кемерове. Фанаты ожидали, что девушка продержит траур дольше, ведь её обеспокоенность по поводу информации и судеб людей казалась им неподдельной и сложно устранимой. Но их ожидания не встретились с реальностью.





Уже 29 марта Бородина оставила в своём Instagram один из своих глупейших снимков, как полагают подписчики. Сделав грустное выражение лица, Ксения Бородина разместила фото с известной маской собачки. Такое «дурачество» не оставило поклонников равнодушными: они стали требовать продолжения скорби, обвиняя девушку в чёрном пиаре. Другие же ополчились на неё по другой причине. «Брежневские» брови рассмешили фанатов, которые не понимают, чем думала телеведущая, публикуя снимок в Сеть.