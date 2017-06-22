Ани Лорак уличили в подражании образу Тины Кароль

Фанаты Тины Кароль уличили Ани Лорак в подражании образу Тины Кароль. Артистку обвиняют еще и в краже идеи фильма.

Новый клип Ани Лорак на песню «Новый бывший» в 2017 году вызвал негодование фанатов Тины Кароль. Они утверждают, что певица украла идею клипа их любимого исполнителя на сингл "Я не перестану". Тогда спор между фанатами двух украинских исполнительниц вскоре забылся.

Однако после премьеры новых фильмов певиц в 2018 году поклонники Тины Кароль вновь начали возмущаться и уличили Ани Лорак в подражании образу их кумира. В фильме «Интонации Тины Кароль» артистка передает в своем фильме идею видения истинной женщины которая является главной в концерте вокалистки.

Ани Лорак в своём фильме «Дива» , который также является частью концертного тура певицы, передаёт похожую историю. Исполнительница изображает женщин разных эпох. Причиной сильного негодования фанатов Тины Кароль вызвал похожий стиль в гардеробе Ани Лорак. Они требуют, чтобы артистка прекратила копировать идеи их любимицы, а также подметили, что Лорак никогда не станет такой же великолепной как Кароль.