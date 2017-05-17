Подписчики Волочковой попросили балерину не выкладывать видеоролики с уставшими ногами

На Instagram-странице известной балерины Анастасии Волочковой появился видеоролик, в котором она демонстрирует уставшие после тренировок ноги. В свою очередь подписчики попросили знаменитость воздержаться от подобного рода публикаций.

Как видно на кадрах, у балерины воспаленные от перенапряжения ступни. Волочкова фиксирует свои увечья на камеру, чтобы показать остальным насколько сильно она изматывает себя и как тяжело даётся мастерство. После публикации очередного ролика подписчики возмутились. Причиной тому стало, что Анастасия посвятила свою страницу в Instagram обнародованию личных отношений с Михаилом Логиновым и демонстраций увечий после тренировок.

Поклонники Волочковой обратились к ней с просьбой, чтобы она больше не выкладывать видеоролики такого формата, потому что они вызывают шок. Несмотря на то, что многие подписчики ценят труд и профессионализм Анастасии, однако видео с таким содержанием вызывает у них желание отписаться от страницы знаменитости.