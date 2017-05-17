Дана Борисова «поплатилась за глупость» и получила серьезный ожог головы

Дана Борисова поделилась недавней историей, которая с ней приключилась из-за невнимательности. Телезвезда поступила нечестно и допустила ошибку, из-за чего теперь вынуждена лечить серьезный ожог головы и волосы.

Как сообщает сама Дана Борисова, она решила воспользоваться средством, который у нее дома забыла парикмахер. Не удосужившись прочесть этикетку, телезвезда подумала, что в баночке налит профессиональный шампунь и в течении 5 дней мыла свои волосы чужим средством. Борисова не поспешила отдать забытое средство своему мастеру, а захотела оставить его для себя.

В итоге, от средства, забытого парикмахером, у Борисовой стала краснеть кожа головы и появился сильный зуд. Лишь после покраснения и неприятных ощущений телезвезда таки решила прочесть, чем же она мыла голову все эти дни.

Оказалось, что забытым средством был химический пиллинг, от которого у Борисовой появился сильный ожог и необходимость срочно лечить кожу головы. Теперь, Дана Борисова вынуждена лечить волосы у профессионала. Как отметили пользователи, звезда «поплатилась за глупость» и получила наказание за невежливость, средство стоило вернуть или хотя бы не трогать, считают комментаторы.